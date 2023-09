Gasperini, Maehle fa retromarcia: gli elogi e la furia dei tifosi Atalanta

Joachim Maehle è tornato al gol con la nazionale danese nella vittoria contro San Marino ma a fine partita è voluto tornare sulle sue 'critiche' su Gasperini. Spiegando il senso delle sue dichiarazioni, secondo lui malinterpretate: "Sono un po' triste per come sono state tradotte. Ho parlato della traduzione con il mio ex fisioterapista giù all'Atalanta ed è stata tradotta completamente sbagliata. Non ho certo alcuna critica nei confronti di Gasperini. Penso che sia un grande allenatore e mi sono divertito molto negli anni trascorsi a Bergamo. Non era in alcun modo una critica, e sono sicuro che lo sanno, perché ero super felice di essere lì" ha detto il calciatore danese ex Atalanta.