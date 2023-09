De Ketelaere, esultanza dopo il gol: telefono e commenti dei tifosi Milan

Di Vertonghen, Trossard e Lukaku (doppietta) gli altri gol. De Ketelaere ha espresso la sua gioia con un post sui social, che ha dato spunti a commenti di ex compagni o compagni attuali, ma anche ex tifosi nostalgici.

De Ketelaere, i commenti di ex compagni e tifosi

Dopo la vittoria del Belgio e, soprattutto, dopo il suo gol, De Ketelaere ha postato una foto su Instagram con la sua esultanza, mentre simula una telefonata. Tanti i commenti alla foto, anche di ex compagni rossoneri. Ad esempio Rafael Leao, che ha scritto "My boy" con tanto di cuore accanto. A commentare anche Alexis Saelemaekers, con cui ha vissuto un anno al Milan, o Teun Koopmeiners, con il centrocampista che condivide insieme al belga lo spogliatoio all'Atalanta e che ha postato l'emoji del fuoco, a testimonianza di come De Ketelaere sia "on fire". Tra i vari commenti anche quelli delle pagine Instagram del Belgio e dell'Atalanta, ma pure di tanti supporter del Milan che rimpiangono il belga. "Sempre creduto in te" il più gettonato, ma anche "Mi manchi ogni giorno di più" o "Torna al Milan!". Dai suoi followers arriva anche qualche simpatico commento, relativo all'esultanza che simula la chiama: "Ti stava richiamando Pioli". Una parentesi al Milan effettivamente negativa, ma il calciatore sceso in campo in questa stagione sembra tutta un'altra cosa...