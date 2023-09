Gasperini dopo Fiorentina-Atalanta: "Pensavo di vincere. Male in difesa"

La sconfitta contro la Fiorentina non va giù a Gian Piero Gasperini . "C'erano le condizioni per vincere, una partita rovinata da una serie di brutti episodi sul primo e terzo gol" ha commentato ai microfoni di Dazn l'allenatore dell' Atalanta dopo la partita persa per 3-2 contro la squadra di Italiano . "Peccato perchè sono state disattenzioni che hanno cambiato il corso della partita, che noi stavamo facendo bene" le sue parole.

Gasperini: "Non sappiamo ancora che anima abbiamo"

Una prestazione da parte dei bergamaschi, che erano anche passati in vantaggio grazie al gol di Koopmeiners, che lascia decisamente l'amaro in bocca a Gasperini. "Non sappiamo ancora che anima abbiamo - ha proseguito il tecnico -, oggi potevamo essere più determinati ma non ci siamo riusciti. Dobbiamo farlo in campionato, sperando che l'Europa League ci aiuti. Quella di oggi e quella di Frosinone erano due partite da non perdere".

Gasperini ha poi concluso commentando la rete segnata da Kouamé, decisiva per la sconfitta dei suoi: "Anche oggi abbiamo fatto due gol, ci siamo proposti bene in avanti mentre dietro no anche su cross prevedibili abbiamo marcato male lasciando tanto spazio. Praticamente ci siamo fatti da soli il terzo gol".