Scamacca ko, guai per Gasperini: altro infortunio per l'Atalanta

E' arrivata un'altra tegola in casa Atalanta. Durante il match del Franchi, perso dai nerazzurri 3 a 2 , si è fermato Gianluca Scamacca. L'attaccante è statao mandato in campo da Gasperini nella ripresa col tentativo di riacciuffare il pari che poi non è arrivato.

L'ex West Ham, arrivato in estate per una cifra vicina ai 30 milioni, è costretto a fermarsi e a saltare sicuramente l'esordio in Europa League della Dea in questa stagione contro il Rakov di giovedì dopo il buon inizio con la doppietta al Monza in Serie A. Nei prossimi giorni effettuerà gli esami

Scamacca-Atalanta, infortunio ed esami

Da qui a mercoledì Scamacca verrà sottoposto ad ulteriori accertamenti per capire la reale entità del suo infortunio. Un risentimento muscolare al flessore sinistro che non gli ha permesso di allenarsi al meglio durante la sosta per le Nazionale. In questi giorni, dunque, si saprà qualcosa di più con la speranza per l'Atalanta e per il giocatore che non ci siano lesioni che lo costringerebbero a uno stop più lungo del previsto.

Touré-Atalanta, condizioni

Gasperini ha già perso El Bilal Touré fino a gennaio per la rottura dell’inserzione del tendine del retto femorale destro. L'attaccante maliano ha iniziato il 14 settembre la riabilitazione: l'ex Almeria, il 24 agosto scorso, si era sottoposto a trattamento chirurgico di riparazione a seguito dell'infortunio accusato in occasione dell'amichevole contro la Juventus.