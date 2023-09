Infortunio Scamacca, guai per l'Atalanta: c'è lesione, quanto starà fuori

Brutta tegola per Gasperini e l'Atalanta . L'esito degli esami che ha svolto Gianluca Scamacca non ha dato il risultato sperato da tutto l'ambiente nerazzurro. Nel match contro la Fiorentina, dove è entrato nella ripresa, ha accusato un fastidio muscolare che l'ha costretto al dover ricorrere allo staff medico per capirne l'entità.

Dopo i test strumentali l'attaccante ha riscontrato una lesione muscolo-fasciale di primo grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra. Per i tempi di recupero si parla di un mese di stop circa per l'ariete della Dea, che dunque salterà la sfida con la Juve in programma per domenica 1 ottobre. Possibile ritorno in campo dopo la sosta per le Nazionali di ottobre con una serie di partite importanti nel mezzo dove il classe '99 non potrà dare una mano ai suoi compagni.

Scamacca, tegola Gasperini: le ipotesi offensive

Una partita ogni tre giorni che in un rapido calcolo fa sette in 21 giorni per l'Atalanta da qui alla prossima sosta di ottobre. Un periodo non semplice visto anche i problemi offensivi della Dea che, dopo l'infortunio grave di El Bilal Touré, dovrà fare a meno anche di Scamacca tra Europa e Serie A.

Le soluzioni per Gasperini si riducono all'osso e dovrà ruotare due attaccanti in questi match importanti, a partire dalla partita contro il Rakov al Gewiss Stadium: Lookman e Muriel, infatti, dovranno gestirsi le forze in questo cammino della formazione orobica.