Gasperini, dura risposta a Commisso: "Ogni volta che apre bocca..."

BERGAMO - L' Atalanta batte il Rakow 2-0 grazie alle reti di testa di De Ketelaere e Ederson e inizia come meglio non poteva il primo cammino in Europa League . La Dea, dopo un primo tempo non proprio esaltante, liquida la pratica nella ripresa. Il tecnico dei bergamaschi Gian Piero Gasperini commenta così nel dopopartita il successo dei suoi: "Il primo tempo abbiamo concesso molto meno che nel finale della partita, abbiamo fatto un buon recupero palla, una buona pressione sull'avversario. Ci è mancata la rifinitura, un po' di qualità nel trovare il gol. Nella ripresa, sbloccato il risultato, abbiamo avuto molti più spazi ma abbiamo concesso qualcosa nel finale. È da correggere. Non è che non sono soddisfatto, abbiamo giocato bene, una buona partita. Sotto tutti gli aspetti. Dobbiamo essere più concreti e più pericolosi. Partita dominata a lungo e richiede meno tempo per sbloccarla. Non trovi sempre gare in cui domini in questo modo. Anche nelle migliori partite bisogna poi cercare alter cose".

Gasperini su De Ketelaere e il tridente: "Miranchuk? Mi aspettavo di più"

Manca Scamacca ma arrivano due gol di testa: "De Ketelaere ha già segnato contro il Sassuolo, di testa - replica Gasp -. Ha statura, tempismo e posizione vicino alla porta per fare gol. Si diceva che non aveva molto carattere, invece lo ha. Ha personalità. Ha una struttura molto particolare, è molto alto, mi ricorda Ilicic. Josip quando non era in giornata... Hanno strutture particolari e hanno bisogno di stare bene. È giovane, ha dei margini di miglioramento sotto l'aspetto fisico e atletico, ha tutti i colpi per essere determinante. Ederson ha fatto un bel gol, Ruggeri ha messo una grande palla, molto precisa. Palla a terra e nelle rifiniture, questa sera, potevamo fare meglio". Sul tridente: "Oggi c'erano le condizioni per giocare così, lo abbiamo fatto, è stato giusto. Non so se sarà nuovamente possibile, credo che la squadra ha fatto molto per sostenere e mettere in condizione i tre davanti di essere pericolosi. Lo siamo stati a sprazzi. Nel primo tempo, nelle cose determinanti, potevo aspettarmi di più. Come per Miranchuk. Dobbiamo alzare la qualità perché c'è in tutti, sia nel fare reparto che negli scambi o nel tiro".

Gasperini loda Ruggeri. Su Commisso...

Gasperini spende poi parole importanti per Ruggeri, autore dell'assist per Ederson: "Non è il primo assist quest'anno, ha già fatto molti cross di questa qualità che hanno determinato dei gol. È il vantaggio di avere un mancino. È stato molto bravo per continuità di azione, è venuto fuori molto di più che nel primo tempo. Osava poco, è un ragazzo giovane che sta crescendo di partita in partita. Ederson non l'ha pescato a casaccio". Battuta finale su Commisso, al quale replica: "È un maleducato, ogni volta che apre bocca... Lo fa un po' con tutti, non voglio nemmeno rispondergli, io ho sempre difeso l'Atalanta. Quando l'ho fatto l'ho difesa su cose clamorose, dall'episodio di Chiesa è nato tutto. Bisogna andarlo a rivedere e metterlo sul web".