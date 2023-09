Gasperini: "Atalanta, determinati anche in campionato. Ranieri leggenda"

L' Atalanta di Gasperini vuole subito ripartire anche in Serie A . I bergamaschi domani affronteranno il Cagliari in casa, e alla vigilia della sfida il tecnico della Dea ha analizzato la situazione della sua squadra e non solo. Gasperini ha dichiarato: "Se pensi a Ranieri, pensi alla leggenda del Leicester . Ma fatte le debite proporzioni l'impresa l'ha fatta prendendo un Cagliari in difficoltà per riportarlo in A e ricostruirlo. Hanno allestito una rosa con molte alternative, sanno giocare con più moduli, sono organizzati e sanno difendersi - osserva il tecnico nerazzurro sui canali ufficiali del club -. Possono fare bene. Ranieri al Leicester è legato a un'impresa tra le pochissime, forse l'unica, nella storia del calcio. Qualcosa di fantastico".

Gasperini: "Il turnover andrà valutato"

Il tecnico dell'Atalanta vuole archiviare subito la prima vittoria in Europa League: "Solo oggi abbiamo potuto rivolgere al Cagliari tutta la nostra attenzione, mentre gli avversari con noi lo fanno da una settimana. Le serate in Europa sono circondate da entusiasmo, si giocano in un clima diverso: è stata una bella partita ma il campionato è un'altra competizione". Alle porte, il trittico completato da Verona mercoledì e Juventus domenica 1° ottobre: "Un nuova settimana con tre gare molto impegnative con difficoltà diverse. Il turnover andrà valutato gara per gara a seconda degli avversari e delle nostre esigenze. L'importante è che non ci siano infortuni - chiude l'allenatore dei bergamaschi -. In questo momento non ho intenzione di fare grandi cambiamenti. Bisogna recuperare energie migliori e la determinazione messa in coppa va riproposta anche in campionato".