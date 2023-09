Gasperini: "De Ketelaere, che partita! L'Europa? Ti dà qualcosa in più"

Gasperini post Atalanta-Cagliari

Così l'allenatore dei bergamaschi ai microfoni di Dazn: "Molto bene il primo tempo, la miglior prestazione della stagione. Tante belle giocate, tanti tiri. Nel secondo tempo siamo calati, forse un po' per il caldo un po' per l'impegno di giovedì. Ma anche nelle difficoltà veniamo fuori bene: il primo tempo mi soddisfa molto. Clean sheet? Anche a Firenze non avevamo subito poche situazioni, ma abbiam fatto qualche errore, capita. Oggi non abbiamo sbagliato nulla, concedendo solo un'occasione per tempo. Abbiamo una difesa che, globalmente, lavora bene: a Firenze e Frosinone sono state delle contingenze. De Ketelaere ha giocato un grande primo tempo, con qualità, lucido. È stato un riferimento importantissimo, poi l'assist sul gol è stato di valore. La coppia con Lookman? Anche lui è in un buon momento, ha tirato molte volte nel primo tempo, ha colpito anche una traversa. È un attaccante fastidioso, anche lui ha margini di crescita nel legare il gioco, ma sta facendo molto bene". Sull'Europa: "Ti dà di più di quello che ti toglie: cresci anche in campionato e aumenti l'esperienza, ritrovandotelo poi in A. C'è il rischio che ti tolga per gli infortuni, non tanto per i recuperi". Infine sul campionato: "Vedo grande equilibrio: se non sei al meglio rischi di floppare con chiunque, non è questione di blasone. Ogni gara devi trovare nella condizione migliore".