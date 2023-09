Gasperini e Atalanta-Juve: "Arriva al momento giusto. Loro sempre pericolosi"

La Dea giocherà proprio contro i bianconeri la prossima giornata. Gasperini dovrà fare ancora a meno di Scamacca, alle prese con un infortunio, ma potrà contare sull'ottima forma di De Ketelaere e sui rientri di altri giocatori. L'allenatore ha presentato la sfida, rilasciando alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club.

Atalanta-Juve, le dichiarazioni di Gasperini

Gasperini sul prossimo match contro la Juventus: "Per me rimane una grande squadra. Ha dei valori importanti, quando va in avanti riesce sempre ad essere pericolosa. Una bella sfida che arriva al momento giusto, in una fase del campionato che è partito bene per entrambe". Poi sulla condizione della squadra e i rientri: "Hateboer e Holm erano fuori da diversi mesi. L'olandese ha una buona condizione, lo svedese la sta recuperando e bisogna conoscerlo. Palomino ci ha dato subito una mano, spero possa recuperare tutta la sua migliore forma, perché con lui abbiamo un'arma in più in difesa". Nelle ultime due partite i bergamaschi hanno tenuto la porta inviolata e questo è un aspetto fondamentale per chi aspira a diventare una grande squadra e per chi vuole lottare per i primi quattro posti in Champions League.