Atalanta, De Ketelaere convocato per la Juve. Come se la gioca Gasperini

Atalanta-Juve, De Ketelaere c'è

De Ketelaere sì, ma Gasperini dovrà fare i conti con altre assenze. Quella, ovviamente, di Bilal Touré, che procede nel percorso di riabilitazione, ma non ci sarà nemmeno Scamacca (che potrebbe rientrare tra i convocati già nella sfida di giovedì di Europa League contro lo Sporting Lisbona). Contro la Juventus il tecnico nerazzurro sembrerebbe avere le idee piuttosto chiare su come scendere in campo: pronto Musso a difendere i pali, difesa che dovrebbe invece vedere Scalvini piazzarsi sul centro-sinistra, a completare il reparto Djimsiti e Kolasinac. In mediana nessun dubbio: spazio al duo Ederson-De Roon, mentre sulle corsie esterne di centrocampo ci saranno Zappacosta e Ruggeri. Certi della titolarità Koopmeiners e Lookman, ma il ballottaggio vero è per l'ultimo posto disponibile nel reparto offensivo: nonostante De Ketelaere sia recuperato e convocato, non è al top della condizione e Gasperini potrebbe dunque decidere di non farlo scendere in campo dal 1'. Al suo posto, in caso di panchina, pronto Pasalic, con Muriel che parte più indietro nelle gerarchie ma che all'ultima curva potrebbe scavalcare sia il belga che il croato.