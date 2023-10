Atalanta U23 ko, Vicenza cala il tris e vola: Modesto rimandato

L'Atalanta U23 non è riuscita a dare continuità alle proprie prestazioni. Dopo la buona prova contro la Pro Vercelli, i nerazzurri hanno subito la superiorità del Vicenza: 3-0 il finale, terza sconfitta stagionale per i bergamaschi. I risultati in queste prime sei giornate di campionato sono stati altalenanti, segno della poca abitudine della squadra, all'esordio in Serie C. I nerazzurri però hanno collezionato 7 punti e sono in corsa per un posto alla zona playoff. Il lavoro di Modesto sulla testa dei giocatori sarà importante, soprattutto in partite sulla carte più equilibrate, rispetto all'ultima contro i biancorossi, tra i candidati per la promozione. Contro l'AlbinoLeffe la Dea avrà subito l'occasione di rifarsi.