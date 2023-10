Gasperini su Atalanta-Juve: Clean sheet? Preferivo un 5-4. Scamacca torna

BERGAMO - " La vittoria ci stava tutta , ma ne usciamo comunque più forti, consapevoli, con più certezze e anche con la rosa allargata: chi è entrato ha dato un segnale, da Muriel a Pasalic fino a Holm e Bakker ". Gian Piero Gasperini è soddisfatto della prestazione dell'Atalanta più che del quarto clean sheet (partite senza prendere gol) di fila su 6 totali in 8 partite tra campionato ed Europa League: "Francamente avrei preferito un 2-1 o anche un 5-4 - sorride il tecnico nerazzurro -. Giochiamo con un solo obiettivo". Accento sui cambi in corsa: "Ho bisogno di risposte da quelli della panchina, perché se me ne danno diventiamo più forti e competitivi". Un po' di amaro in bocca Gasperini ce l'ha: "Il rammarico di aver mancato i 3 punti è per il grande salto in classifica che avremmo fatto. Contro una buona Juventus, che non potendo fare il massimo s'è adattata a raccogliere il minimo, abbiamo giocato bene - l'analisi ai microfoni di Sky Sport -. Siamo stati una squadra solida che ha saputo creare le sue opportunità. Recuperiamo Scamacca che domani si aggrega al gruppo : in questo tipo di partite diventa decisivo per alzare la palla di testa davanti ad avversari chiusi".

Su Muriel, De Ketelaere e Bakker

Sui singoli, elogio per molti: "Muriel ha lo spunto e puntava l'uomo oltre ad aver un tiro importante. Se lui è così, è un'arma in più. De Ketelaere ha fatto bene, era in dubbio fino a ieri e invece era cosa di poco conto. Anche Bakker ha fatto benissimo pur essendo entrato nel finale". La fine dell'ultimo trittico su due fronti prima della nuova sosta si avvicina tra giovedì e domenica prossima: "Stiamo bene e non abbiamo mai riscontrato fatica pur facendo giocare sempre gli stessi. Ci mancano lo Sporting Lisbona e la Lazio, psicologicamente siamo in crescita", aggiunge Gasperini. Fiducioso per il prossimo futuro: "Lo Sporting è molto tecnico, se non stai bene rischi di vedere poco la palla. Una gara già fondamentale per la classifica. L'Europa è sempre un'occasione di crescita: dobbiamo recuperare le energie in 4 giorni, se mostriamo questa condizione è dura per tutti".