Gasp: "Atalanta, con Juve pieno d'autostima. In Europa con Scamacca"

Gian Piero Gasperini , allenatore dell' Atalanta , ha presentato ai microfoni di Sky la partita di Europa League contro lo Sporting Lisbona : "I portoghesi sono un buon avversario, è una squadra che due anni fa ha vinto il campionato, ora è prima in classifica, è una squadra di assoluto valore. È sempre meglio affrontare queste partite, ti danno qualcosa in più. Il palcoscenico è diverso ma teniamo molto anche al campionato". Alla domanda se è cresciuta la consapevolezza della squadra dopo la partita contro la Juventus , il tecnico degli orobici ha detto: "È ancora un po' presto, abbiamo fatto delle buone partite, quella di domenica con la Juve ci ha lasciato un pò di rammarico per il risultato, ma ci ha dato una bella spinta sull'autostima".

Gasperini su De Ketelaere

Il tecnico dei nerazzurri ha parlato anche dell'impatto avuto da Charles De Ketelaere nelle sue prime settimane a Bergamo: "Ha sicuramente tanti margini, è un ragazzo giovane che ha delle indubbie qualità, lo dimostra il fatto di essere stato scelto dal Milan. Arriva da un anno non fortunato, ma ha avuto un'esperienza importante in un club come il Milan. Non è vero che aveva qualche problema sul piano caratteriale, ho trovato un ragazzo con tanta voglia di far bene". Infine Gasperini è tornato sul quarto di finale della Champions League 2019/2020, quando i nerazzurri erano in vantaggio fino a un minuto dal 90' contro il Paris Saint-Germain proprio al José Alvalade: "È stato un momento fantastico, forse è stato il momento più alto del nostro periodo, anche quello con più grande rammarico, abbiamo visto svanire quella possibilità negli ultimi due minuti".