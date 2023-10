Atalanta, Ruggeri e Scalvini: figli di Zingonia, figli di Favini

La prima volta che Matteo ha messo piede a Zingonia, centro sportivo Achille e Cesare Bortolotti, aveva 9 anni. Giorgio, invece, ne aveva 12. Bergamasco di Endenna, Zogno, Val Brembana, il primo; bresciano nato a Chiari il secondo. Matteo ha 21 anni, Gasperini l'ha lanciato in Champions League contro il Liverpool quando ne aveva 18 e in Serie A cinque giorni più tardi, contro l'Inter. A tutt'oggi, Matteo conta 47 presenze nell'Atalanta ed è titolare dell'Under 21. Giovedì scorso, allo Sporting Lisbona, la squadra alla quale ha segnato la sua prima rete da professionista all'età di 21 anni e 86 giorni, Matteo è diventato il secondo più giovane marcatore nella storia europea dell'Atalanta. Il primo è Giorgio, a Lisbona ha centrato il bersaglio a 19 anni e 298 giorni, lui che Gasp ha fatto esordire in A con la maglia nerazzurra indossando la quale conta già 64 presenze, fra campionato e coppe, cui aggiungere le sei in Nazionale.