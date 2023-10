Koopmeiners, allarme Atalanta: l’esito dell’infortunio, c’è lesione

Brutte notizie per l'Atalanta. Koopmeiners si è sottoposto agli esami strumentali dopo aver lasciato il ritiro dell'Olanda e l'esito ha confermato una lesione di primo grado del bicipite femorale destro. Infortunio rimediato nell'ultima partita di campionato persa contro la Lazio. L'olandese è un punto di riferimento per la formazione di Gasperini, che senza di lui perde dinamismo, geometrie e gol. I nerazzurri dopo la sosta avranno molte partite ravvicinate contro il Genoa, poi anche in Europa League con lo Sturm Graz e il 4 novembre con l'Inter. Il giocatore potrebbe mettere nel mirino questa data.