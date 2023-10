Bangsbo, l'ex Juve di Lippi lascia l'Atalanta: "Grazie di tutto Jens"

Nell'Atalanta che ha fatto stropiccare a tutti gli occhi in Italia e in Europa non c'è solo la mano di Gian Piero Gasperini, le qualità dei calciatori, scovati da Lee Congerton e Tony D'Amico ed ingaggiati dal presidente Antonio Percassi. Se la Dea ha imposto il ritmo martellante del suo 3-4-3 il merito è anche dell'uomo chiave per rendere determinanti le preparazioni atletiche degli orobici, che ha sono arrivati a sfiorare la semifinale di Champions League e da anni sono ormai in pianta stabile nell'olimpo del calcio italiano: Jens Bangsbo è stato uno dei segreti dell'Atalanta. Non lo è più perché ha deciso di interrompere il rapporto con la società bergamasca, che ne ha comunicato ufficialmente l'addio. L'ex Juve, che ha lavorato nel club bianconero al fianco di Marcello Lippi, non è più un tesserato dell'Atalanta.