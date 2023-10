Gasperini: “Caso scommesse? Bisogna vedere quante persone riguarda…”

CISERANO (Bergamo) - "Non si può rinnegare il passato, questo senza togliere niente a quello più recente. È stata una bella storia, bella lunga. Questo nei giorni precedenti, poi in prossimità della partita diventa importante la classifica, la gara. Incontriamo una squadra che in tutte le gare ha dimostrato buona personalità". Così, nella conferenza stampa della vigilia, il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini presenta la sfida da ex contro il Genoa di Alberto Gilardino: "Il Gewiss Stadium è diventato un fortino? In questo inizio di campionato ha dato da subito la sensazione di avere qualche risorsa diversa rispetto agli altri anni".