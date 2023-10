Atalanta, Gasp 2025 festeggia alla grande. E il Gewiss diventa Fort Atalanta

Ogni volta che l'Atalanta incontra il Genoa, per Gasperini si gioca sempre la partita del cuore. Non potrebbe essere altrimenti, rammentando le 297 partite sulla panchina del Grifone che Gian Piero portò dalla B alla qualificazione europea. L'incontro di Bergamo si è disputato all'indomani del prolungamento contrattuale sino al 2025, che legherà l'allenatore piemontese alla Dea per nove stagioni consecutive, collocandolo al secondo posto dietro a Trapattoni nella classifica italiana della fedeltà alla stessa squadra e, in Europa, eguagliando Guardiola, al City dal 2016 e al City legato sino al 2025 (i capolisti sono Diego Pablo Simeone con l'Atletico e Christian Streich con il Friburgo, entrambi in carica dal 2011).