Atalanta, Gasperini: "Koopmeiners recuperato, Sturm Graz temibile"

L'Atalanta vuole fare bottino pieno in Europa League. I bergamaschi, reduci dall'ultima vittoria in Serie A contro il Genoa, domani affronteranno lo Sturm Graz in trasferta per ottenere il terzo successo consecutivo nel girone. Alla vigilia della sfida contro gli austriaci, Gasperini ha dichiarato: "Sono temibili perché sono primi in classifica, in vantaggio sul Salisburgo. Lo Sturm Graz sta facendo bene anche in Europa, sarà una gara importante. Serviranno i muscoli? Servirà tutto, anche cuore e testa. Loro in casa si esprimono al meglio. Non è uno stadio grande ma i tifosi sono vicini al campo e c'è un calore particolare. Ci vorrà un'Atalanta adeguata, queste sono gare equilibrate che possono diventare complicate. La vittoria di Lisbona ci permette di avere un piccolo vantaggio, ma credo la qualificazione si deciderà nelle ultime due gare".