Ilicic, che sorpresa! I tifosi Atalanta si fermano a Maribor prima di Graz

MARIBOR (Slovenia) - Il ricordo lasciato da Josip Ilicic a Bergamo è ancora vivo. Le giocate esaltanti del talento sloveno sono rimaste impresse negli occhi e nel cuore del popolo dell'Atalanta che in viaggio verso l’Austria per la partita di Europa League contro lo Sturm Graz ha deciso di fare visita all'ex calciatore della Dea. Un centinaio di tifosi hanno infatti pensato di deviare il percorso del pullman per fare una sorpresa in quel di Maribor. I tifosi atalantini si sono recati al centro sportivo del club sloveno nel quale Ilicic ha fatto ritorno e hanno lasciato uno striscione per il loro beniamino mai dimenticato.