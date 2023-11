Karaoke Atalanta: De Ketelaere canta Rihanna, per Scamacca omaggio a Roma

"Ognuno di noi ha un accompagnamento musicale interiore. E se gli altri l’ascoltano bene, si chiama personalità". Dalla musica al campo in casa Atalanta di personalità ne hanno da vendere. Un connubio non casuale visto le performance canore dei tre tenori offensivi della Dea. De Ketelaere, El Bilal Touré e Scamacca, autore di una doppietta nel match contro l' Empoli, hanno dato prova delle loro doti nel canto. E no, non hanno partecipato alle selezioni di X Factor, ma hanno cantato nella cena organizzata dalla squadra per fare gruppo in vista della partita contro l' Inter .

CDK, Scamacca e Touré, l'X Factor dell'Atalanta

Clima disteso, sereno e non potrebbe essere altrimenti visto il momento che sta vivendo l'Atalanta tra campionato ed Europa League. La squadra, allenata da Gasperini, con la vittoria in casa dell'Empoli ha agganciato il quarto posto e ora sta preparando la gara contro i nerazzurri per provare a fare lo sgambetto alla sua ex squadra. Nel frattempo la squadra si è ritrovata a cena in un ristorante a Bergamo e tra sorrisi, cibo e chiacchiere, c'è stato il tempo anche di un karaoke. Al microfono si sono distinti De Ketelaere, sempre più a suo agio nell'orchestra della Dea, con 'Umbrella' di Rihanna. A ruota è toccato all'infortunato El Bilal Touré cantare 'All of me? di John Legend e, infine, a Gianluca Scamacca con 'La società dei magnaccioni' di Lando Fiorini. Il tutto è stato ripreso dai compagni di squadra che hanno poi postato sui social le rispettive interpretazioni.