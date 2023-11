Ve lo ricordate? Ex Atalanta arrestato negli Stati Uniti

Lo avete riconosciuto? A primo impatto non è facile perché nell' Atalanta ha giocato pochissime partite. Una stagione, quella del 1992-93, che si è chiusa con il settimo posto in campionato e a pochi punti dalla qualificazione in Coppa Uefa. La formazione era stata affidata a Marcello Lippi e l'attaccante colombiano è apparso soltanto in 5 presenze durante l'annata. Dalla Colombia all'Italia, dal Junior Barranquilla al nerazzurro degli orobici, una meteora che in patria è diventato poi uno dei migliori marcatori della storia del club. Un solo anno prima di fare ritorno a casa, in Colombia, dove ha vinto due titoli con l' Atletico Junior e ha partecipato alla Coppa del Mondo in America nel 1994. Lui è Ivan René Valenciano e negli ultimi giorni è tornato a far parlare di sé perché è stato arrestato negli Stati Uniti.

Valenciano, l'alcool e l'incidente stradale in USA

Ma cosa è successo realmente a Valenciano? Nella notte di Halloween, ovvero quella del 31 ottobre, l'ex calciatore, molto conosciuto in Sud America, è stato coinvolto in un incidente stradale a bordo della sua Bmw a Weston in Florida. La Polizia l'ha fermato e l'ha portato in caserma con tre capi d'accusa importanti: guida sotto l'effetto di alcol o droghe, danneggiamento di proprietà altrui e guida in modo irresponsabile. Questo è quanto registrato nel fascicolo dagli agenti, ma i giorni seguenti, come riportato dal quotidiano El Heraldo, Valenciano è stato rilasciato atteso dalla moglie che ha raccontato i dettagli di quanto successo: "Si è schiantato mentre entrava in un centro commerciale. Il giorno prima avevamo partecipato a una riunione di famiglia in cui aveva bevuto dell'alcol. Le leggi di questo paese sono fatte così, tutto è molto severo".

Ea chi l'ha accusato di far uso di droghe ha risposto che "i farmaci che assume sono per combattere l'ansia". Gli stessi farmaci sono stati ritrovati nella sua macchina dalla Polizia accorsa sul posto dopo lo schianto con un'altra autovettura. Il suo caso non è passato inosservato, ma come riportato dal quotidiano l'annotazione dell'arresto non compare più nel sistema, perché è la prima volta, ma dovrà rispettare il lavoro sociale come impegno nei confronti delle autorità della Florida e la sua patente di guida è stata sospesa. Da tempo poi, Valenciano, stava lavorando negli Stati Uniti, tra Tv e insegnamenti nelle accademie giovanili, per chiedere la residenza nel Paese. Punto, questo che potrebbe costargli caro se il caso dovesse andare avanti.