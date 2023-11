Atalanta, Gasperini: “De Ketelaere? Se gioca come canta è un problema”

L' Atalanta dopo la sconfitta contro la Lazio ha iniziato di nuovo a carburare e ha ritrovato fiducia. Gol spettacolari, buon gioco e un'ottima difesa hanno marchiato la partita contro l'Empoli e poi la Dea ha festeggiato anche a tavola. "Lo spogliatoio è il segreto del gruppo" - ha detto Gasp, a nche se non ha proprio gradito la cover di Umbrella di De Ketelaere . Il tecnico la sfida contro l' Inter, prossimo avversario in Serie A, la sente particolarmente per gli screzi del passato e in conferenza stampa ha analizzato il match e ha fatto chiarezza sulle condizioni di Scalvini .

Atalanta-Inter, le dichiarazioni di Gasperini

L'allenatore ha presentato la sfida: “Negli ultimi anni è stata una tradizione non proprio positiva. Non andrei troppo in là con le previsioni, siamo all’undicesima giornata, non dobbiamo guardare le prospettive future perchè ci sono tante gare da giocare. Affrontiamo la più forte, sia per i risultati che le prestazioni. E’ un bell’appuntamento, anche noi siamo in un buon momento. Se siamo alla loro altezza? Lo vedremo in campo. Abbiamo fatto delle partite equilibrate, sia in campionato che in coppa, perse per episodi. Con l’Inter siamo usciti sconfitti l’anno scorso ma con la sensazione di essere vicini al loro livello. Ogni match ha la sua storia, la Champions dell’anno scorso gli ha dato autostima pur inserendo tanti giocatori quest’estate. Se andrebbe bene il pari? Prima della gara non si firma mai per nulla, poi magari a fine match puoi essere soddisfatto del pareggio. Abbiamo sempre avuto l’ambizione di voler vincere le partite e giocare per questo. Un punto contro la prima può essere un buon risultato, ma pensa se vinci. Uno diceva “non c’è gloria senza rischi”, è sempre stata la nostra filosofia, abbiamo sempre pensato di fare risultati molto difficili”.

Un pensiero anche sulla crescita dell'Atalanta: "Limiti? Non so a cosa siano riferiti per una squadra quarta in classifica e prima in Europa. Noi facciamo il nostro percorso, con i nostri errori e le nostre cose buone. Evidenziare i limiti in base ai traguardi non mi trova d’accordo. Scamacca? Sta facendo il suo percorso. Io guardo a lungo termine”. Sulla cena e i video karaoke di De Ketelaere e Scamacca: "La cena dei giocatori? L’unica cosa è che l’altra sera è finita sui social, ma ce ne sono sempre e periodicamente. Il gruppo dell’Atalanta è sempre stato molto coeso e compatto, poi magari a volte non si racconta. L’altra sera ha avuto risalto, la compattezza dello spogliatoio è la sua forza”. Poi sulle condizioni di Scalvini e sull'esibizione canora di cdk...