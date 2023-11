Gasperini, conferenza Atalanta-Napoli: "Punto su Scamacca, Juve-Inter..."

Gian Piero Gasperini ha parlato alla vigilia di Atalanta-Napoli, valida per la tredicesima giornata di Serie A: "Che Napoli mi aspetto dopo il cambio in panchina? È sempre una squadra molto forte, che lo scorso anno ha stradominato il campionato. Mi aspetto il miglior Napoli, ma anche per noi siamo in una buona posizione di classifica. Per noi è sempre stata una partita di riferimento, domani avremo sicuramente il metro".

Atalanta-Napoli, Gasperini su De Keteleare e Scamacca L'allenatore ha poi parlato di De Ketelaere: "Non mi preoccupa, è comunque un giocatore in crescita. Ha avuto modo di recuperare bene dal punto di vista fisico, mi è sembrato sicuramente in crescita anche sotto l'aspetto della condizione. Arriva da una stagione non positiva, adesso sta facendo il suo percorso, ma riguarda un po' tutti quanti. Su di lui le luci sono sempre molto accese, ma è un giocatore che ha le qualità e ha bisogno di metterle in mostra". Su Scamacca: "Vale un po' il discorso di De Ketelaere, entrambi arrivano da stagioni non positive. Non è che fai 3 gol in una stagione e quella dopo ne fai 40. Ha bisogno di continuità, agonismo, partecipazione, ma è anche giusto scommettere. Se ci fossero stati giocatori già pronti non sarebbero venuti all'Atalanta".

Gasperini sull'incontro Percassi-Pagliuca e su Juve-Inter Gasperini ha parlato dell'incontro tra Percassi e Pagliuca: "Non sapevo nemmeno del viaggio a Boston. Non so quando rientrerà, ma sono cose che riguardano la società. Con Pagliuca non c'è mai un discorso tecnico". Infine, un commento su Juve-Inter: "È facile dire che l'Inter sia la squadra più accreditata per la vittoria dello scudetto, fino ad adesso hanno dato questa sensazione. La Juventus ha sicuramente possibilità di compiere una crescita molto importante".

