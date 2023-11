Gasperini: "Atalanta alla pari con Juve e Inter, con il Napoli paghiamo..."

BERGAMO - "E' emerso che alcuni episodi non ci permettono di alzare il nostro livello, a bbiamo giocato alla pari con Juve e Inter, oggi con il Napoli alcuni episodi non ci permettono di esprimerci al nostro livello . Quando la squadra si libera di certe paure, mette in difficoltà tutti. Persa la partita per un episodio, come accaduto altre volte. Le grandi creano più difficoltà e corri rischi di fare qualche errore. Ne approfittano di più e ti costringono a rincorrere". Commenta così il ko contro i campioni d'Italia , Gian Piero Gasperini: "Oggi siamo stati bravi a centrocampo, Ederson ha fatto una grande partita e Pasalic ha fatto la miglior prova dell'anno. Con il passare dei minuti, abbiamo migliorato la qualità di gioco.Nel primo tempo non abbiamo aiutato gli attaccanti, poi nel secondo tempo Lookman e De Ketelaere hanno fatto bene e non era giusto cambiarli".

"Giusto far giocare De Ketelaere"

Difende le sue scelte il Gasp che motiva: "Oggi era giusto che giocasse De Ketelaere e Lookman è il migliore per condizione. Siamo partiti così, poi nel secondo tempo De Ketelaere è cresciuto e siamo andati avanti così. Lui è un giocatore di qualità, abbiamo diverse partite e oggi è difficile commentare la sconfitta. Abbiamo sofferto nel primo tempo, abbiamo poi ribaltato con energia e qualità e aver perso è difficile da digerire". Poi passa ad altri singoli: "Ultimamente Pasalic non ha trovato la posizione giusta, mentre Koop in quel ruolo ha fatto bene. Ho pensato di provare Pasalic centrocampista e lo ha fatto con grande attenzione. Mi è piaciuto molto e per noi è una bella risorsa, perché a centrocampo siamo contati". La crescita passa dall'Europa? Gasperini risponde: "E' un altro torneo. Abbiamo una partita difficile giovedì, dobbiamo fare risultato per qualificarci e poi a marzo vedremo. In campionato dovremo fare scelte in diversi ruoli, qualche errore di troppo ci penalizza". E sul rientro di Touré chiosa: "Non abbiamo problemi in attacco, segniamo sempre. Paghiamo anche la gioventù, che in termini di classifica ci pesa ma in prospettiva è positiva".