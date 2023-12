Scamacca infortunato, salta Torino-Atalanta: per quanto lo perde Gasperini

BERGAMO - Brutta tegola per Gian Piero Gasperini. Il tecnico dell'Atalanta, infatti, alla vigilia della delicata sfida in casa del Torino di Ivan Juric, perde Gianluca Scamacca, vittima di un nuovo infortunio muscolare, il secondo in questa stagione. L'attaccante scuola Lazio e Roma, infatti, si era già fermato lo scorso settembre, saltando quattro partite tra Europa League e campionato, tra cui quella con la Juventus.