Gasperini: "Brutta Atalanta, manca mentalità. De Ketelaere, Zapata e il rigore..."

TORINO - Seconda sconfitta consecutiva (terza nelle ultime 4) per l'Atalanta di Gian Piero Gasperini battuta a Torino 3-0 dai granata di Juric. Il commento dell'allenatore della Dea nel post-partita: "La spiegazione l’avremo nei prossimi giorni. È la prima prestazione veramente brutta, su cui incidono anche le assenze. Stiamo perdendo troppi giocatori nello stesso reparto ma è anche vero che a tirare la carretta non è tutta la squadra. Abbiamo bisogno di ragionare bene. Sicuramente è stata una partita brutta, nonostante le assenze pesanti in difesa abbiamo bisogno di ragionare bene - aggiunge - Non è tutto da buttare, alcuni giocatori sono da esempio. Abbiamo esempi importanti all'interno del gruppo, basta seguirli. Questa partita era alla nostra portata, una squadra che difende a zona non può fare quel rigore che ha chiuso la partita".