Il Toro ha smascherato il doppio volto Atalanta: vola in Europa, arranca in campionato

"Gasperini ha influito molto su di me. Ho passato metà della mia vita con lui. Abbiamo condiviso tanti momenti insieme ed è come un padre per me, sia calcisticamente sia umanamente". Ivan Juric coltiva la virtù della gratitudine, ma forse non immaginava e men che meno lo immaginava il padre putativo che il Toro avrebbe dominato in lungo e in largo l' Atalanta , fresca di qualificazione agli ottavi di finale dell'Europa League avendo vinto il proprio girone con un turno d'anticipo. Invece, i granata hanno addirittura maramaldeggiato, guidati da Zapata , il Grande Ex che ha colpito due volte la squadra della quale era diventato il secondo marcatore di sempre (82 reti rispetto alle 112 di Doni).

Peggior avvio

Il miglior Toro della stagione ha dominato la peggior Atalanta della stagione che ha rimediato una delle peggiori magre nelle otto gestioni gasperiniane. Con la loro grande prestazione collettiva, i granata hanno smascherato il doppio volto della Dea che in campionato ha raccolto un solo punto nelle ultime 4 partite, rimanendo comunque a 4 lunghezze dalla zona Champions League mentre in Europa League volano, avendo portato a 11 le gare di fila senza sconfitte nel secondo torneo continentale (7 vittorie e 4 pareggi). Tuttavia, se nel 2024 l'Atalanta vorrà giocare di nuovo in una competizione Uefa, dovrà cambiare passo nel massimo torneo nazionale. Dopo la scoppola, Gasperini a Torino non ha accampato scuse, sebbene l'emergenza infortuni non allenti la sua morsa e la difesa schierata contro Juric fosse rabberciata.

Avanti il prossimo

Gli infortuni costituiscono un'attenuante, non un alibi, tanto che l'allenatore ha strigliato la squadra, puntando il dito contro "quelli che non hanno tirato la carretta". In pubblico non ha fatto nomi, ma chi doveva capire ha capito. Dal 2019 sino a prima della partita del 4 dicembre, il Toro aveva affrontato per 8 volte i bergamaschi inanellando 5 sconfitte, 2 pareggi, 1 sola vittoria, 27 reti al passivo e 15 all'attivo. Sabato a Bergamo arriverà il Milan, rilanciato dalla vittoria sul Frosinone, eppure ancora senza Leao che verrà risparmiato pensando al Newcastle. Paradossalmente, la cosa migliore per una squadra uscita a pezzi dall'ultimo turno è affrontare la terza in classifica: quale occasione migliore per dimostrare che Torino sia stato un incidente di percorso e uscire dalla crisi? A Frosinone, invece, i granata cercheranno conferme proprio contro la squadra che il 2 novembre corso li ha eliminati dalla Coppa Italia. Se l'Atalanta è a - 4 dalla zona Champions, il Toro è a -5. L'eurosalto non è un'utopia.