Cissé e Ghislandi fanno volare l'Atalanta U23, Triestina ko

L' Atalanta U23 ha interrotto la striscia di due sconfitte consecutive e l'ha fatto vincendo tra le mura amiche contro la Triestina. E' stata una vittoria importante per i giovani della Dea perché hanno accorciato in classifica proprio sulla Triestina, terza attualmente, e restano in piena corsa in zona playoff. A Caravaggio, quartier generale delle partite casalinghe della seconda squadra nerazzurra, si è giocato il recupero della 14esima giornata e ad aver la meglio è stata proprio la formazione di casa con il risultato di 2 a 1.

Atalanta U23-Triestina, la partita

Dopo due sconfitte, contro Mantova e Pro Patria, l'Atalanta U23 ha voluto a tutti i costi questo successo e le dimostrazione chiara è arrivata con l'approccio al match. Dopo 4' Cissé, l'anno scorso in prestito al Sudtirol in B, ha portato subito avanti la Dea (terza rete stagionale per l'attaccante). La squadra di Modesto non si è però fermata e ha creato diverse occasioni per il raddoppio. Questo è arrivato con il gol di Ghislandi, ex della sfida, al 41esimo minuto. L'Atalanta è andata al riposo forte del doppio vantaggio, ma nella ripresa la formazione allenata da Tesser ha provato a rimettere in piedi la partita. L'ingresso di Adorante al posto di Lescano ha dato nuova verve all'attacco biancorosso, ed è stato proprio l'ex Parma a trovare il guizzo vincente per accorciare. Qualche minuto più tardi ha sciupato una ghiotta occasione per il pareggio che alla fine non è arrivato. I nerazzurri sono saliti al sesto posto frenando la corsa della Triestina in vetta al girone A.