Percassi, i regali di Natale all'Atalanta: 100 milioni per lo stadio e rinforzi in gennaio

La sconfitta rimediata a Torino è stata senza attenuanti, ma l'Atalanta punta a rialzare subito la testa in campionato, Milan permettendo. Nel frattempo, si gode la qualificazione diretta agli ottavi di finale di Europa League ; l'Under 23, quinta con il Vicenza nel girone A della Serie C e celebra l'ottavo utile consecutivo di bilancio, rimarcando l'investimento record di 100 milioni di euro nell'operazione Gewiss Stadium. I lavori di completamento della Curva Morosini stanno bruciando i tempi stabiliti dal cronoprogramma iniziale. Oggi, l'occasione per il bilancio d'inizio dicembre (aspettando Milan, Rakow, Salernitana, Bologna e Lecce, i cinque avversari da affrontare entro la fine dell'anno) è stata offerta dallo scambio degli auguri natalizi della società con il mondo dell'informazione.

La presenza dei massimi dirigenti ha reso l'appuntamento ancora più significativo: il presidente Antonio Percassi; l'amministratore delegato Luca Percassi; il direttore generale Umberto Marino; il capo del settore giovanile, Roberto Samaden e il capo del marketing, Romano Zanforlin, nel contesto di un impianto sempre più moderno e funzionale. In questa prima parte della stagione, la Dea si è presentata con due volti: in Europa ha volato alto, vincendo il proprio girone con un turno d'anticipo e qualificandosi direttamente agli ottavi della seconda competizione Uefa; in campionato, invece, la squadra di Gasperini ha pagato un dazio pesante agli infortuni, racimolando soltanto 1 punto nelle ultime 4 partite.

In vista del Milan, le notizie non sono confortanti per l'allenatore: oltre al El Bilal Touré, che sta recuperando dal grave infortunio patito in estate, ma sarà pronto per gennaio, gli indisponibili certi sono Djimsiti e Scamacca, mentre su Toloi, Kolasinac e Palomino pesa ancora il punto interrogativo. Scalvini, dal canto suo sta stoicamente continuando a giocare, nonostante da settimane sia afflitto da un doloroso mal di schiena. L'Atalanta stringe i denti, forte anche delle assicurazioni percassiane circa la chiara disponibilità a intervenire sul mercato di gennaio per rafforzare l'organico. La società se lo può permettere, grazie alla sagacia di gestione del bilancio che ha registrato l'ottavo utile consecutivo, record assoluto: premia la condotta virtuosa del club, nei quattordici anni e mezzo della seconda Era Percassi passato dalla serie B a una stabile e gratificante dimensione europea (sei qualificazione alle competizioni Uefa nelle sette stagioni precedenti l'attuale; un quarto di finale di Champions League e un altro di Europa League i risultati più prestigiosi). L'Atalanta è una protagonista molto attiva anche sulla scena sociale e solidale bergamasca. Luca Percassi ha annunciato il sostegno della società agli Amici della Pediatria che, nell'Ospedale Giovanni XXIII, svolgono una straordinaria azione di assistenza per i piccoli pazienti ricoverati nel reparto di oncologia pediatrica. Il 17 dicembre, in occasione dell'ultima partita casalinga dell'anno, avversaria la Salernitana, la squadra di Gasperini indosserà le maglie appositamente ideate per la Christmas Edition che poi verranno battute all'asta su Bergamo TV. L'intero ricavato sarà devoluto agli Amici della Pediatria, "nei confronti dei quali - ha sottolineato l'amministratore delegato - vogliamo esprimere ammirazione e appoggio concreto".