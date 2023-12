Gasperini: "Siamo talmente pochi che è difficile sbagliare formazione"

BERGAMO - Momento non semplice per l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, tre sconfitte nelle ultime quattro partite (con un pareggio) e sabato (ore 18) al Gewiss Stadium arriva il Milan. Le parole dell'allenatore della Dea alla vigilia del big match contro i rossoneri: “Ci piacerebbe interrompere la serie di risultati negativi, ma per me sarà fondamentale avere una squadra che giochi come ha sempre fatto tranne lunedì. In campionato, in queste condizioni, non dobbiamo pensare a obiettivi di classifica ma a ogni singola partita. Aver conquistato gli ottavi di Europa League è un gran risultato. Concentriamoci sulla serie A e sulla Coppa Italia col Sassuolo: non faccio proclami sugli obiettivi - aggiunge - L’Atalanta ha sempre fatto gol tranne con la Juventus e poi col Torino. Mi sembra una squadra abbastanza stanca. Mai fatto goleade, ci sta penalizzando avere rigori contro. Col Torino ha chiuso la partita, segno di mancanza di lucidità. Mi aspetto una squadra tonica e vogliosa di fare la sua prestazione anche se con qualche cerotto”.