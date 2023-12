Atalanta, Gasperini: "Lookman non è un mostro. Sui fischi a Muriel..."

“La forza di questa squadra è sempre stata l’attacco, poi, ci sono partite in cui fai fatica. Le partite sono tante e tutte di valore: teniamo anche all’Europa che ci dà tanto ma ci toglie anche qualcosa in termini di energie nervose e di infortuni. Questa sera è venuta fuori una grande partita". Lo ha dichiarato Gasperini a Dazn dopo la vittoria della sua Atalanta contro il Milan. "Lookman ha detto che non ha mai lavorato così tanto? Non ha mai fatto niente allora (ride). Non può giocare tutte le partite come stasera altrimenti sarebbe un mostro. Si deve capire che non sempre le giornate sono buone e che ci si deve mettere a disposizione della squadra: credo che sia un bravo ragazzo” ha aggiunto l’allenatore nerazzurro.