Gasperini, una nuova Atalanta in Europa League: la scelta sui convocati

L'Atalanta è attesa dalla trasferta in Polonia contro il Rakow. Un match che per la Dea conta poco visto il primo posto conquistato nella gara contro lo Sporting Lisbona. Una possibilità per Gasperini per far riposare chi, fino a questo momento, ha giocato di più, oltre alla possibiltà di vedere più da vicino qualche giovane del settore giovanile. In estate la Dea ha creato e iscritto al campionato di Serie C l'U23, seguendo le orme della Juventus con la Next Gen, e ora vuole testarne i progressi dopo qualche mese. Il tutto è stato possibile dopo il cammino importante con tre vittorie e due pareggi per garantirsi la qualificazione agli ottavi di Europa League. Dall'altra parte i polacchi invece hanno la possibilità di giocarsi la possibilità di entrare ai playoff di Conference potendo arrivare terzi.