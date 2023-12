Gasperini: "Motta merita l'Europa, Bologna peggior avversario ora"

Scatta il conto alla rovescia per Bologna-Atalanta , in programma domani alle 15 allo stadio "Dall'Ara" . I padroni di casa stanno volando in campionato e Coppa Italia e ad applaudirli, soprtivamente, alla vigilia del match ci ha pensato l'allenatore della Dea, Gian Piero Gasperini .

Bologna-Atalanta, Gasperini applaude Thiago Motta

Il punto sugli uomini a disposizione e parole d'elogio per il lavoro del collega Thiago Motta: "Abbiamo quasi tutti a disposizione, tranne Toloi e Palomino. Veniamo da una striscia positiva tra campionato ed Europa League, nel calcio, però, si azzera tutto e si riparte. Il Bologna è l'avversario peggiore da affrontare in questo momento. Loro hanno fatto bene contro l'Inter, ci sarà tanta gente allo stadio e c'è tanto entusiasmo, è un grande test per noi. Lo scorso anno fecero bene nel girone di ritorno, adesso dimostrano di meritare la posizione in classifica che hanno. Meritano l’Europa".