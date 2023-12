Gasperini ironico sugli obiettivi Atalanta: “Senza Champions stagione brutta”

Bologna-Atalanta, le dichiarazioni di Gasperini

Queste le dichiarazioni dell'allenatore nel post partita: "Nel calcio non si vince ai punti, ma lo fa chi segna, come ha fatto il Bologna. Dobbiamo lavorare meglio in circostanze come quelle del gol di Ferguson. In questo girone d'andata abbiamo perso molti punti. Corsa per l'Europa? Per ora vedo solo la partita. La squadra ha giocato bene, ma contro di loro devi stare attento. Non ti fanno vedere la palla. Attaccanti? Prestazione buona, è mancata la finalizzazione. Non devo rimproveragli nulla. Sorpreso dal Bologna? No, metteranno in difficoltà tutti. Cosa ci siamo detti con Thiago Motta? Ci conosciamo bene. Certe cose gliele chiedevo da giocatore e lo sapeva che oggi sarei andato a prenderlo e non l'avrei fatto giocare". Gasperini ha poi concluso in modo ironico e stizzito riguardo gli obiettivi della Dea: "Se l'Atalanta non va in Champions è una stagione brutta, se va in Europa League è normale, se non va in Europa League è disastrosa. Purtroppo lo scudetto non riusciamo a vincerlo. Così ho dichiarato gli obiettivi. Non c'è un giorno che non parlate di questo, è l'unico metro di misura".