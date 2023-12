Gasperini è una furia: urla e insulti al quarto uomo, "Faccia di m****"

BOLOGNA - Il Bologna di Thiago Motta batte per 1-0 l'Atalanta prendendosi il 4° posto in solitaria in classifica ed allungando (+5) sulla compagine di Gian Piero Gasperini . Proprio l'allenatore della Dea è stato protagonista nel primo tempo in un momento di rabbia verso arbitro e quarto uomo.

Gasperini: "Faccia di m...."

La direzione di gara, piuttosto alla "inglese", dell'arbitro Rapuano nel primo tempo ha fatto infuriare Gasperini. Il tecnico della Dea voleva un fallo in attacco, l'arbitro invece ha lasciato correre scatenando la reazione in panchina di Gasp, che è stato quindi ammonito su segnalazione del quarto uomo Massimi. L'ira dell'allenatore però non s'è placata e, forse rivolgendosi non solo al quarto uomo ma anche a qualcuno della panchina del Bologna, ha girdato "pezzo di me***", rischiando l'espulsione.