Botto Lookman per l’Atalanta che chiude un 2023 da incorniciare

Chiamiamolo Fort Gewiss: quando gioca in casa, l'Atalanta in campionato viaggia a una media altissima: 2 punti a partita (6 vittorie, 1 pareggio, 2 sconfitte, 15 gol segnati, 7 subiti). Così come in Europa League (2 vittorie, 1 pareggio, 4 gol segnati, 1 subito). Ademola Lookman, 26 anni, pagato 15 milioni nel 2022 (oggi ne vale più del doppio; all'attivo 56 presenze e 22 gol in un anno e mezzo) è il simbolo della Dea di Bergamo, nonché il suo capocannoniere, avendo siglato 6 delle sue 7 reti stagionali davanti ai propri tifosi. Non casualmente, il successo sul Lecce ha portato la firma del nazionale nigeriano, in partenza per la Coppa d'Africa (ma Scamacca sta crescendo e Muriel è una garanzia). Nonostante il palo dello stesso Scamacca e la traversa di Pasalic, ci voleva un'invenzione di qualità di Lookman per sbloccare l'incontro con i salentini, sagacemente messi in campo da Roberto D'Aversa e, per lunghi tratti, capaci di imbrigliare le iniziative dei gasperiniani.