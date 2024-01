Gasperini: “Dybala e Lukaku alzano il livello. Gol Scamacca? Molti dubbi”

Si è concluso con un pareggio l' incontro tra Roma e Atalanta valido per la 19° giornata. La squadra di Gasperini ha sbloccato le marcature all'Olimpico con un gol di Koopmeiners all'8' minuto. Poi Dybala trova il pareggio al 39' trasformando il calcio di rigore deciso dall'arbitro dopo il fallo di Ruggeri su Karsdorp . Il tecnico nerazzurro ha commentato così il risultato finale: "Ottimo punto per noi anche se Carnesecchi ha fatto ottime parate ma anche noi abbiamo molto da recriminare come la grande occasione di De Keteleare nel primo tempo. Roma molto brava, Lukaku e Dybala alzano il livello di una squadra già forte. Il gol annullato a Scamacca ci lascia molti dubbi. Non era facile in questo ambiente. Abbiamo fatto gli stessi falli, noi 6 ammoniti e loro uno solo", ha dichiarato ai microfoni di Dazn.

Gasperini sul gol annullato a Scamacca

Il tecnico è intervenuto anche sulla rete annullata a Scamacca per il fallo in attacco su Zalewski. "Il gol annullato ci lascia molti dubbi. Non credo sia fallo, Zalewski cade prima". E ancora: "Bisogna valutare sempre l'intensità dell''appoggio della mano. La spinta è una cosa diversa. Credo che Zalewski si sia trovato in difficoltà con un giocatore alle spalle ed è andato giu facilmente". Infine, Gasperini non nega qualche rimpianto per le 7 sconfitte che hanno condizionato la classifica nel girone di andata. "Abbiamo perso qualche partita di troppo, la classifica potrebbe essere migliore di così. Però sono convinto che nel girone di ritorno possiamo essere più solidi. Sono fiducioso".