Gasperini polemico: “Si cerca sempre di ingannare l’arbitro, noi invece…”

Vigilia di Coppa Italia per l' Atalanta , che domani a San Siro affronterà il Milan nel match valido per i quarti di finale della competizione tricolore. Reduce dal pareggio dell' Olimpico contro la Roma in campionato, i nerazzurri tenteranno di accedere al turno successivo, superando così il piazzamento ottenuto nella scorsa edizione (i bergamaschi persero ai quarti, proprio a San Siro, ma contro l' Inter ).

Gasp, obiettivo Champons. De Ketelaere...

A presentare la sfida in conferenza stampa l'allenatore dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini: "Nella sfida di domani dovrà per forza uscire un vincitore: dando per improbabili Scudetto e coppe europee, la Coppa Italia è quella più arrivabile. Domani ci giocheremo la permanenza nella competizione. Le nostre ambizioni? Una volta tolto lo Scudetto, l'obiettivo è andare in Champions League. La squadra si sta compattando, e sono molto soddisfatti del pari di Roma: l'obiettivo quindi è la Champions League, il resto non conta". De Ketelaere, ex di turno e trascinatore nel turno precedente, e Kolasinac non sono al meglio, ma "stanno meglio di quello che pensavamo, sapremo domattina se ci sono. Se saranno convocati, saranno sicuramente disponibili".