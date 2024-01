Koopmeiners, tesoro Atalanta: fondamentale per Gasperini. Juve e Napoli...

A Roma, domenica scorsa, Koopmeiners ha segnato di testa su cross di Miranchuk il gol del vantaggio sovrastando Karsdorp. Nella ripresa il numero 7 degli orobici ha servito a Scamacca il pallone del 2-1, la rete è stata annullata da Aureliano per una spinta (leggera) ma la giocata di Koop resta. A San Siro, in Coppa Italia, dopo il vantaggio di Leao ci ha pensato proprio il compagno di nazionale di de Roon a riequilibrare la partita con un bel destro di prima intenzione su cross di Holm a fine primo tempo mentre nella ripresa ha trasformato con freddezza (di sinistro) il rigore del decisivo 2-1.

Koopmeiners, Napoli e Juve interessate ma l'Atalanta non vuole cederlo

Il conto aggiornato delle reti che hanno visto il numero 7 atalantino protagonista in prima persona (6 gol) o in versione assist-man (4 servizi per i compagni) ha toccato quota 10: qualcosa di certamente importante per un ragazzo che ha ancora ampi margini di miglioramento. Per Gasperini e l'Atalanta, Koopmeiners è un calciatore molto importante. Il prossimo 28 febbraio farà 26 anni, visto il rendimento con la Dea e i tanti club che cercano centrocampisti di qualità è normale che a Zingonia arrivino richieste: la scorsa estate il Napoli mise sul piatto oltre 45 milioni di euro ma l'Atalanta non volle nemmeno sedersi a trattare, anche la Juventus sembra interessata ma gli orobici non vogliono cederlo.

Quello che succederà in futuro è tutto da scoprire ma, di certo, parliamo di un pezzo pregiatissimo della rosa atalantina. Ieri a Zingonia, intanto, è stata una giornata importante. L’Atalanta ha affrontato i dilettanti del Real Calepina, 11-0 il risultato finale e tra i marcatori ci sono Scamacca (2 gol), Zappacosta (2), Zortea, Adopo (2), Muriel, Bakker e anche il maliano Tourè (doppietta anche per lui). Il numero 10 dei nerazzurri, fuori da mesi per un brutto guaio muscolare, sta tornando gradualmente in gruppo e l’obiettivo è convocarlo per l’Udinese (27 gennaio).