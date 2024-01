Gasperini: “Primi 20' sono stati esplosivi”. Sul recupero con l’Inter...

BERGAMO - L'Atalanta domina in 15' il Frosinone battendolo per 5-0 e torna a vincere in campionato superando la Lazio al 5° posto e portandosi ad una sola lunghezza dal 4° posto della Fiorentina. Le parole di Gian Piero Gasperini nel post-partita: "I primi 20 minuti sono stati esplosivi, di una squadra che sta bene e ha fiducia. Le partite poi diventano facili, ma il Frosinone ha dato filo da torcere a tutti, anche se non è in un buon momento".