Kolasinac: "Atalanta, è bastata una stretta di mano. Voglio vincere un trofeo"

BERGAMO - C'è un passaggio, durante la chiacchierata fiume con Sead Kolasinac , che rende molto bene l'idea di quale sia il concetto di calcio (e di vita) del roccioso difensore nerazzurro: "Se sei in alto, lavora sodo per restarci". Classe 1993, arrivato in estate da svincolato dopo l'esperienza al Marsiglia, il numero 23 dei bergamaschi è diventato un titolarissimo di Gasperini a suon di grandi prestazioni. Non è mai stato espulso in carriera e sogna in grande, con la Dea e con la Bosnia .

Era libero di andare ovunque la scorsa estate, perché l'Atalanta?

"Perché mi piace giocare un calcio intenso, aggressivo ma anche con la palla tra i piedi. Con Tudor come allenatore, a Marsiglia, mi sono trovato molto bene, cercavo qualcosa di simile nel modo di affrontare le partite, quando l’Atalanta si è interessata a me sono stato molto contento: a Bergamo si gioca il tipo di calcio che piace a me, con la personalità e la mentalità che cercavo".

Si dice che abbia dato la sua parola prima delle vacanze e che poi l'abbia mantenuta nonostante altre richieste...

"Per me la parola vale come una firma. Ho parlato 2-3 volte con l'ad Luca Percassi e il ds Tony D’Amico, il confronto con il ds è stato importante perché mi ha trasferito e raccontato tutte quelle caratteristiche e prerogative del club che io cercavo e che poi, una volta a Bergamo, ho ritrovato. Al 100 per cento. Quando abbiamo trovato l’accordo ho detto loro che la mia stretta di mano valeva tutto".

Poi si è rilassato ed è tornato per le visite mediche.

"Essendo libero, sapevo che il telefono avrebbe continuato a squillare ma l’ho messo da parte e mi sono goduto 10 giorni di relax con la mia famiglia. Le vacanze sono vacanze, siamo sempre in giro e non abbiamo spesso la possibilità di stare con chi ci vuole bene. Tornato, il 7 luglio, ho fatto le visite mediche e sono diventato un giocatore dell’Atalanta".