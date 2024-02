Gasperini: "Atalanta favorita in Europa League? Ringrazio Pioli, ma..."

L' Atalanta fornisce un'altra prestazione praticamente perfetta e consolida il quarto posto imponendosi per 3-0 sul Sassuolo di Dionisi , che invece è sempre più in crisi. Al termine della sfida ai microfoni si è presentato Gasperini , che ha analizzato la prestazione della sua squadra: "Abbiamo preso un pericolo sulla traversa e sull'azione del rigore dopo un calcio d'angolo. La cosa meno bella è stata quei 25' dopo il primo gol, giocavamo molto indietro sul portiere e questo ci ha creato delle situazioni complicate. Il secondo tempo è stato molto buono, abbiamo attaccato bene creando moltissime azioni da gol. Io sapevo di avere una squadra consolidata in difesa e a centrocampo con giocatori assolutamente competitivi. De Ketelaere , Scamacca , Miranchuk , Toure ... In attacco abbiamo un potenziale per giocare sempre in maniera propositiva".

Gasperini, l'Europa League e la Coppa Italia

Gasperini ha proseguito: "Sette partite in 22 giorni? È già successo con le coppe di mezzo, affronteremo 6 delle prime 9 squadre tutte una dopo l'altra. Senza contare l'Europa League. Anche la qualità delle nostre partite da giocare è molto impegnativa. Mi auguro di avere una rosa al completo". Poi, sull'Europa League: "Pioli ci ha messo tra le favorite? Non lo so, lo ringrazio. Sicuramente Milan, Liverpool e Leverkusen sono favoriti. Quando arrivi ai quarti o in semifinale assomiglia molto alla Champions League. In questo momento non possiamo fare scelte, le giocheremo tutte sperando di non farci male. De Roon? Non ha mai saltato una gara da inizio anno. Quest'anno la rosa è più completa ma eravamo anche incerti, non sapevamo che evoluzione avrebbero potuto avere i nuovi acquisti". Infine il tecnico della Dea ha chiuso: "Scudetto? Viaggia a una media di 90, 95 punti... noi abbiamo fatto spesso circa 78 punti. Quando rimani nella memoria dei tifosi è già un trofeo. Ci sono squadre che hanno vinto ma che non si ricorda nessuno. Coppa Italia? Siamo arrivati in finale più volte, questa volta speriamo di vincere. Il trofeo alla nostra portata è quello".