L'Atalanta e il calendario fitto: c'è la nuova data per l'andata con lo Sporting

L'Atalanta ha pescato di nuovo lo Sporting Lisbona nell'urna di Nyon. Dopo aver giocato contro i lusitani nella fase a gironi, questa volta l'incontro è valido per gli ottavi di finale dell'Europa League. La competizione entra sempre più nel vivo e a tenere banco in queste ora non è stato tanto il sorteggio, ma la data in cui si sarebbe dovuta disputare la gara. In primo luogo l'UEFA ha dato disposizione di anticipare la partita al 5 marzo vista la contemporaneità in casa del Benfica, ma in questo modo la Dea avrebbe dovuto fare due match in appena 48 ore considerando anche quella di campionato contro il Bologna del weekend antecedente. Ma l'organo federale ha comunicato in seguito la nuova data.