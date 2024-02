Inter-Atalanta, Gasperini senza paura: "Per la legge dei grandi numeri..."

Gasperini e le scelte di formazione

Poi, sulla formazione: "Possibile turnover in vista della gara col Bologna? Siamo in tanti in questo momento, penso che possano esserci possibilità per Pasalic e Hien domani, ma anche per Bakker. Scalvini? Sta bene", ha detto Gasperini. l'allenatore della Dea. Sul tabù San Siro per l'Atalanta: "Manca l'acuto a San Siro? Chi lo sa, anche per la legge dei grandi numeri...è l'unico campo in cui non siamo mai riusciti a vincere. Sicuramente ci proveremo".