Koopmeiners, c’è l’annuncio sul futuro: “So dell’interesse Juve”

E ha continuato: "Per alcune squadre in Inghilterra potrei anche sopportare la pioggia. Mentirei se dicessi che non mi soono arrivate notizie di un probabile interesse della Juventus e di alcuni club inglesi. Le leggo anch'io". Insomma, Koopmeiners ha le idee chiare su quello che dovrà essere il suo futuro in estate, ovvero salutare l'Atalanta per provare a vivere una nuova avventura in un altro club. In questo senso i bianconeri proveranno a muoversi per strapparlo alla concorrenza.