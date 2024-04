Infortunio Scalvini, brutte notizie per l'Atalanta: i tempi di recupero

Dopo l'infortunio muscolare che lo ha costretto al cambio nella vittoria dell'Atalanta per 3-0 contro il Napoli, sono arrivati degli aggiornamenti sulle condizioni fisiche di Giorgio Scalvini. Il difensore ha riportato una lesione della giunzione muscolo-tendinea del bicipite femorale sinistro e non ci sarà per la semifinale d'andata di Coppa Italia in programma domani 3 aprile 2024 contro la Fiorentina.

Atalanta, c'è lesione per Scalvini Gli esami strumentali svolti da Giorgio Scalvini hanno individuato una lesione muscolare che lo terrà sicuramente fuori per la semifinale di Coppa Italia contro la Fiorentina e per l'impegno in campionato contro il Cagliari. Per il difensore si teme uno stop di almeno un mese, ma le sue condizioni saranno rivalutate nelle prossime settimane per stabilire dei tempi di recupero più precisi.

Atalanta, il punto sugli infortunati di Gasperini Nella conferenza stampa alla vigilia di Fiorentina-Atalanta di Coppa Italia, Gian Piero Gasperini ha fatto il punto così sugli infortuni di Scalvini e De Ketelaere: "Charles non ci sarà domani, forse potrebbe recuperare per il Cagliari. Scalvini ha fatto degli accertamenti oggi, ci vorranno un po’ di settimane. Pensavamo peggio, riusciremo ad averlo in tempo prima della fine della stagione". Due assenze pesanti che arrivano nel momento della stagione più importante per i nerazzurri, ancora in corsa per un posto in Champions e con i quarti di Europa League da giocare contro il Liverpool.

© RIPRODUZIONE RISERVATA