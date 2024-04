Atalanta, quelle lacrime di Percassi per la Dea di Anfield

Post su Facebook, a firma Massimo Branda , pescato fra le centinaia in calce alla splendida, emozionante immagine di Antonio Percassi in lacrime, ad Anfield, davanti ai duemilacinquecento bergamaschi in delirio che acclamano l' Atalanta in delirio per avere appena battuto il Liverpool 3-0 , consegnandosi alla storia del calcio internazionale.Titolo: "Se tu non hai mai visto un uomo piangere". Svolgimento: "Ai temi della Benetton, mi capitò di dover negoziare, anche duramente, con Antonio Percassi, Genio del business che avevo conosciuto sulle figurine Panini. Beh, dopo quell'esperienza, mai avrei creduto che lui potesse un giorno piangere. E, invece, eccolo qui".

Lacrime di gioia

Già. Ma come si fa a non piangere di gioia nella pazzesca notte di Liverpool se ti chiami Antonio Percassi e sei cresciuto con la maglia nerazzurra addosso da quando eri alto così? Debutti in prima squadra non ancora diciottenne, il tuo compagno di reparto e grande amico si chiama Gaetano Scirea, classe 1953 come te. Nell'Atalanta, giochi 110 partite in sette stagioni, ne diventi capitano prima che un brutto infortunio ti costringa al ritiro a 25 anni, per iniziare l'altra carriera che ti porta a diventare uno dei più affermati imprenditori italiani, a capo del Gruppo con il tuo nome (novemila dipendenti, quartier generale a Bergamo, strutture e uffici anche a Milano, Parigi, Londra, Berlino, Madrid, Lisbona, Sr. Moritz, Glattburg, Varsavia, Grand Canyon, New York, Shangai, Hong Kong, New Delhi, Istanbul e Dubai). Come si fa a non piangere di gioia ad Anfield, la sera dell'11 aprile 2024, quando ti chiami Antonio Percassi, diventi presidente dell'Atalanta una prima volta nel '90, alla morte di Achille Bortolotti, un altro nome nella storia della Dea insieme con il figlio Cesare e lo ridiventi vent'anni dopo, raccogliendo il testimone da Alessandro Ruggeri, figlio di Ivan, anche lui nel pantheon atalantino.

È il 4 giugno 2010, l'Atalanta è in Serie B, la prima cosa che fai è confermare Mino Favini, il miglior scopritore di talenti del calcio italiano; la seconda, è investire 800 mila euro per piantumare tutto il centro sportivo di Zingonia, primo intervento per trasformarlo nella struttura attuale di assoluto livello europeo. Non a caso si chiama Achille e Cesare Bortolotti e lì, oggi, si trova anche l'Accademia Mino Favini perché la memoria non è un optional. Nella storia dell'Atalanta tutto si tiene, nel nome dei padri e dei figli, di ieri e di oggi. Luca, 43 anni, il delfino della Dea, della quale da quattordici anni è l'amministratore delegato, scelto da Antonio, è uno dei più bravi dirigenti del calcio italiano: l'acquisto e la ristrutturazione dello stadio, operazione da cento milioni di euro; i botti di mercato sublimati (per ora) dall'operazione Hojlund, otto bilanci consecutivi in utile, la partnership con Stephen Pagliuca, presidente di Bain Capital, fondo americano che gestisce circa 190 miliardi di euro di capitali di investimento, comproprietario dei Boston Celtics, da 102 partite co-chairman dell'Atalanta, anche lui giovedì notte a Liverpool in preda a una piacevole euforia.

L'età dell'oro

Come si fa a non piangere di gioia, se ti chiami Antonio Percassi e nel 2016 porti Gasperini a Bergamo: lui perde quattro partite nella prime cinque, ma, alla vigilia della gara decisiva con il Napoli, vede il suo presidente piombare negli spogliatoi e arringare la squadra, avvertendola: "Comunque vada a finire, domani, sappiate che l'allenatore è e rimane Gian Piero Gasperini". È in quel momento che inizia l'Età dell'Oro: tre terzi, un quarto, un quinto e un settimo e un ottavo posto in campionato e oggi un'altra rincorsa europea; tre campagne consecutive in Champions League, con la prima vittoria ad Anfield (2020) e una semifinale sfiorata; tre campagne in Europa League, una delle quali sino ai quarti; due finali e quattro semifinali di Coppa Italia, l'ultima tuttora in corso. Sul sito del Gruppo, si legge: "Il nostro successo è stato il frutto dell'osservazione della realtà, di uno sguardo attento, unito al desiderio e l'ambizione di fare qualcosa di nuovo e di migliore". Firmato Antonio Percassi. È anche così che, in un'indimenticabile sera d'aprile, sbanchi Anfield e scoppi a piangere, perché l'emozione è così forte che non va più via.