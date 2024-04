Perché Atalanta U23 e Next Gen possono andare in Serie B

Atalanta Under 23 (girone A) e Juve Next Gen (girone B) sono già aritmeticamente qualificate ai playoff della Serie C che scatteranno il 4 maggio. La seconda squadra nerazzurra, allenata da Francesco Modesto ha compiuto un autentico exploit, essendo al suo prima anno di militanza in Lega Pro ed essendo stata costruita l'estate scorsa, praticamente in un mese, dal direttore sportivo Fabio Gatti sotto la supervisione del direttore generale Umberto Marino. La seconda squadra juventina, fondata nel 2018 con il nome di Juve Under 23, da due anni si chiama Next Gen. Nel 2020 ha vinto la Coppa Italia di Serie C , nel 2023 è arrivata alla finale della competizione; Il suo allenatore è Massimo Brambilla . Ma Atalanta U23 e Next Gen possono andare in Serie B? La risposta è si, ovviamente purché vincano i playoff, anche se non potranno mai giocare in Serie A.

Il regolamento

Il regolamento parla chiaro: «La Seconda squadra potrà al termine del Campionato Serie C 2023/2024 essere promossa al Campionato di Serie B, ma non potrà mai partecipare al medesimo Campionato della prima squadra, né ad un Campionato superiore. Qualora al termine del Campionato di competenza, si verifichi un’ipotesi di compresenza della prima e della seconda squadra nella medesima categoria, la seconda squadra dovrà partecipare al campionato professionistico della categoria inferiore. Invece, in caso di retrocessione della seconda squadra in Serie D, la stessa non potrà iscriversi al Campionato Dilettantistico e potrà chiedere di essere ammessa al Campionato di Serie C 2024/2025 soltanto in caso di vacanza di organico nel medesimo Campionato, secondo le procedure che verranno fissate».

I pezzi pregiati di Juve e Atalanta

Nell'organico ufficiale a sua disposizione, Allegri conta sei giocatori cresciuti nella Next Gen: Yildiz, Miretti, Nonge, Fagioli (attualmente inutilizzabile perché squalificato), Nicolussi Caviglia, Iling-Junior. Invece, Moise Kean ha bruciato le tappe senza passare dalla seconda squadra: mesossi in mostra nel vivaio, a 16 anni e 9 mesi ha debuttato in Serie A.

Fra gli elementi più interessanti dell'Atalanta Under 23 ci sono Bonfanti, De Nipoti, Mendicino, Da Riva, Dal Lungo, Palestra, Moustapha Cissè, Panada, Palestra, Regonesi (campione d'Europa con l'Under 19 di Bollini nel 2023), Vanja Vlahovic (omonimo e non parente di Dusan), a conferma dell'inesauribile vivaio di Zingonia e di quanto valida sia l'esperienza della seconda squadra.