Denis: "Atalanta, hai tutto per vincere l'Europa League"

«Questa Atalanta sta facendo cose straordinarie da anni. Gasperini ha svolto un lavoro fantastico e finalmente, dopo tante stagioni caratterizzate da grandi risultati, c’è la possibilità di vincere un trofeo. Manca, infatti, solo una Coppa per rendere ancora più speciali e indimenticabili questi anni, nei quali la Dea è diventata una grande realtà del calcio, non solo a livello italiano ma anche europeo. Sono convinto possa essere la volta buona. L’Atalanta, infatti, ha le carte in regola per arrivare in fondo sia in Europa League sia in Coppa Italia. Ne sono sicuro e lo spero da ex nerazzurro». Parola di Tanque. German Denis suona la carica in vista del ritorno dei quarti di finale di Europa League contro il Liverpool. Chi meglio di uno dei migliori marcatori della storia della Dea (sesto posto nella classifica cannonieri all-time con 56 gol in 158 presenze) per analizzare le prospettive nerazzurre in questo delicato finale di stagione?.



La Dea ha trionfato 3-0 ad Anfield: che gara si aspetta domani?

«Guai a sottovalutare il Liverpool. I Reds restano uno squadrone e bisogna comunque fare attenzione dopo il colpaccio dell’andata. Certamente il fattore campo e il calore del pubblico di Bergamo possono dare mano, oltre al vantaggio maturato all’andata. L’Atalanta però deve scendere in campo senza pensare a quanto successo la scorsa settimana».



In Coppa Italia, invece, c’è da ribaltare lo 0-1 di Firenze. Missione possibile?

«La Dea vista a Liverpool è capace di qualsiasi impresa e non deve precludersi alcun traguardo; perciò dico di sì. La Fiorentina resta un’ottima squadra e un’avversaria dura da affrontare, però il Gewiss Stadium potrà essere un fattore per cercare la rimonta. Tra l’altro, dopo 2 finali di Coppa Italia perse, è il momento per l’Atalanta di tornare a Roma per prendersi una rivincita».



In nerazzurro sta esplodendo Scamacca: la nazionale italiana ha finalmente trovato il numero 9 che cercava da anni?

«Per me sì. Gianluca mi piace molto ed è davvero forte. Non lo dico ora che sta segnando parecchio, ma ne ero già convinto dal pre-campionato, quando ero stato a vedere qualche allenamento e le prime amichevoli. Scamacca mi aveva impressionato subito: ha numeri importanti e un tiro eccezionale. Con Gasperini poi ha trovato la metodologia ideale per esplodere definitivamente: sono certo che l’Atalanta e anche l’Italia con lui abbiano trovato un grandissimo attaccante».



Qualcuno l’ha paragonato a lei…

«Siamo diversi. Scamacca sa muoversi tanto anche fuori dall’area ed è molto più tecnico di me. Io, però, nel colpo di testa avevo qualcosa in più... (sorride, n.d.r.)».



C’è un nuovo Tanque in Serie A?

«Retegui. Mi piace molto e sta crescendo bene al Genoa».



Lui e Scamacca possono coesistere nell’Italia di Spalletti?

«Per me sì. Ovviamente dipende dal modulo: se giochi col 4-3-3 c’è spazio soltanto per uno dei due, ma in un 3-5-2 li vedrei bene in coppia. Possono integrarsi ed essere funzionali l’uno per l’altro».



E in nerazzurro chi vede meglio al fianco di Scamacca?

«Voto Lookman. È davvero bravo e poi sa attaccare la profondità come pochi».



Prima citava il suo celebre colpo di testa: chi è il più forte in questa specialità tra i bomber del nostro calcio?

«Di testa Giroud resta fortissimo».



E il miglior attaccante della Serie A?

«Lautaro Martinez».